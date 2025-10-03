Елена Летучая показала фигуру в бикини

Российская журналистка Елена Летучая показала фигуру в зеленом бикини

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая показала фигуру в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 1,2 миллиона подписчиков.

46-летняя знаменитость была запечатлена выходящей из открытого бассейна. Она позировала в темно-зеленом бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с низкой посадкой.

При этом звезда продемонстрировала фигуру. В то же время журналистка распустила мокрые от воды светлые волосы.

В сентябре Елена Летучая в купальнике поплавала в бассейне. Образ телеведущей украсили массивные серьги и браслеты на обоих запястьях.