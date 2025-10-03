Бывший СССР
Глава Минфина США накричал на премьера Украины

NYT: Глава Минфина США Бессент накричал на премьера Украины Свириденко
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Глава Минфина США Скотт Бессент во время переговоров по недрам накричал на будущего премьер-министра Украины Оксану Свириденко. Об этом со ссылкой на украинских чиновников сообщает издание The New York Times (NYT).

«В конце февраля во время видеозвонка министр финансов США Скотт Бeссент накричал на госпожу Свириденко, заявив, что у нее есть шесть минут, чтобы согласиться на сделку, иначе переговоры будут окончены», — говорится в публикации.

Свириденко во время общения с прессой не подтвердила, что переговоры с Бессентом были напряженными.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передачи Украине ракет Tomahawk. Президент России Владимир Путин, комментируя эту информацию, заявил, что поставка американских ракет не изменит ситуацию на поле боя.

