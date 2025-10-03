Опубликованы кадры из атакованного в полутора тысячах километров от границы города России

Глава Березников Казаченко показал кадры разрушений в результате атаки ВСУ

В сети появились кадры из Березников Пермского края, которые были атакованы Вооруженными силами Украины (ВСУ). Их опубликовал глава города Алексей Казаченко в Telegram-канале.

На кадрах виден практически разрушенный жилой дом, вокруг которого разбросаны обломки и часть стен. Судя по кадрам, в результате атаки в здании начался пожар, его уже потушили. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

«Получили доступ внутрь дома после осмотра места происшествия взрывотехником ОМОН и сотрудниками Следственного комитета. Зашли с хозяевами в помещения в сопровождении бойцов МЧС — есть риск обрушения чердачного перекрытия», — написал Казаченко.

По его словам, одна квартира в доме сильно повреждена, вторая значительно не пострадала. Специалисты разберут завалы и отремонтируют дом, добавил чиновник.

О том, что ВСУ атаковали отдаленный на полторы тысячи километров от границы российский регион, стало известно утром 3 октября. Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, дрон повредил двухквартирный жилой дом, также атака стала причиной остановки технологического цикла на химзаводе «Азот». Никто, предварительно, не пострадал. Атакованный дом оцепили, вокруг него выставили охрану.

