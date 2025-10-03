Готовившие теракт против российских полицейских попали на видео

МВД показало кадры задержания 5 жителей Дагестана, готовивших подрыв полицейских

Задержание пятерых жителей Дагестана, которые готовили теракт против сотрудников правоохранительных органов, попало на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева.

На кадрах видно, как машины силовиков подъезжают к частным домам. Далее сотрудники задерживают мужчин, причастных к планированию теракта. В их вещах они находят компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Ранее сообщалось, что в Дагестане сорвали теракт, готовившийся против полицейских. Причастные к этому уже задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям 30, 317 («Подготовка к посягательству на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств») УК РФ.

