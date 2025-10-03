ТАСС: Группа наемников уничтожена ударами фугасных авиабомб в селе Орестополь

Группа иностранных наемников уничтожена ударами фугасных авиабомб (ФАБ) в селе Орестополь в Днепропетровской области. Об этом ТАСС заявили в российских силовых структурах.

«По Орестополю успешно отработали наши ФАБы. Под удар попали позиции наемников из Колумбии», — рассказал собеседник агентства.

Представитель российских силовых структур уточнил, что группа из трех человек ликвидирована, еще семеро оказались тяжело ранены. При этом, отметил он, раненых с линии фронта не эвакуируют.

Ранее российские войска нанесли удар по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили два самолета ЯК-52. Они также ударили по местам хранения и запуска беспилотников, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.