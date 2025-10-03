Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:32, 3 октября 2025Наука и техника

Известные препараты показали потенциал в лечении алкоголизма

MP: Препараты класса GLP-1 уменьшают влечение к алкоголю
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gumbariya / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Национального института по изучению алкоголизма (США) выяснили, что лекарства, созданные для терапии диабета и ожирения, могут снижать склонность к злоупотреблению алкоголем. Речь идет о препаратах, воздействующих на рецепторы GLP-1 и GIP — гормональные системы, регулирующие аппетит и обмен веществ. Исследование опубликовано в Molecular Psychiatry (MP).

Анализ генетических данных более чем из миллиона медицинских карт показал: вариации, связанные с действием этих рецепторов, коррелируют с меньшей склонностью к запоям и проблемному потреблению алкоголя. При этом эффекта в отношении табака или наркотиков не наблюдалось, что подчеркивает специфичность влияния именно на алкоголь.

Кроме того, исследователи отметили: воздействие на GLP-1 и GIP связано не только с контролем уровня сахара, но и с изменением пищевых предпочтений — снижение тяги к жирной пище и повышение интереса к более здоровым продуктам. Такой эффект может объяснять, почему препараты уменьшают одновременно и переедание, и влечение к спиртному.

Авторы считают, что их работа открывает путь к новым клиническим испытаниям: препараты, уже применяющиеся в лечении диабета и ожирения, могут стать основой новых стратегий борьбы с алкогольной зависимостью.

Ранее стало известно, что у пользователей «Оземпика» и других препаратов GLP-1 риск выпадения волос выше, чем у тех, кто их не принимает.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо одно из главных последствий конфискации активов России. Чем это обернется для Евросоюза?

    Российского миллиардера Сулейманова арестовали по делу о расправе

    Назван процент непьющих россиян

    В Норвегии закрыли дело о якобы связанной с Россией кибератаке

    В сети раскритиковали внешность 56-летней Кэтрин Зеты-Джонс на новых фото

    Артемий Лебедев дал россиянам совет о колбасе и чае

    Сбившего российского байкера водителя Rolls-Royce выпустили из СИЗО

    Разлив нефти поставил под угрозу краснокнижных животных в российском регионе

    Чулпан Хаматову призвали определиться с позицией

    Прожившая восемь лет в индийской пещере россиянка вернулась домой с детьми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости