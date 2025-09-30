Наука и техника
15:39, 30 сентября 2025

Стал известен неожиданный побочный эффект «Оземпика»

Daily Mail: Препараты класса GLP-1 увеличивают вероятность выпадения волос
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Designed by Freepik

Американские исследователи подтвердили связь между применением «Оземпика» и других препаратов класса GLP-1 для похудения и выпадением волос. Анализ данных более чем 1 миллиона пациентов показал: у пользователей этих средств риск быстрого выпадения волос, очаговой алопеции без рубцевания и мужского и женского типа облысения был выше, чем у тех, кто не принимал препараты. Об этом сообщает Daily Mail.

Через шесть месяцев вероятность выпадения волос увеличивалась на 26 процентов, а риск развития андрогенетической алопеции — на 62 процента. Через год использование «инъекций для похудения» ассоциировалось с ростом риска выпадения волос на 76 процентов. Ученые отмечают, что причиной может быть не только сам препарат, но и стресс от быстрого похудения и дефицит питательных веществ, необходимых для роста волос.

Специалисты советуют пациентам на фоне терапии уделять внимание питанию и уровню стрессов, а при сохраняющемся выпадении волос — консультироваться с врачом.

Ранее ученые выяснили, что «Оземпик» и другие агонисты GLP-1 могут снижать повреждения печени от алкоголя, блокируя образование токсичного ацетальдегида.

    Все новости