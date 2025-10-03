Известный рэпер получил квартиру матери детей Дурова

Рэпер Booker купил квартиру матери детей Дурова Болгар в Санкт-Петербурге

Рэпер Booker купил квартиру Ирины Болгар, называющей себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

Жилье располагается в доме 1917 года постройки на Васильевском острове. Цена сделки составила примерно 15,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Болгар не могла найти покупателя на квартиру около года. Отсутствие желающих приобрести жилье было связано с устаревшим ремонтом и наличием трех собственников — помимо бывшей возлюбленной Дурова, квартирой владели ее сестра и сводный брат.