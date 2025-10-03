Ценности
Кайли Дженнер оголилась на модном показе

Телезвезда Кайли Дженнер оголилась на модном показе Schiaparelli в Париже
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Neil Mockford / GC Images / Getty Images

Американская телезвезда Кайли Дженнер в откровенном образе появилась на показе модного дома Schiaparelli. Снимки с мероприятия, которое проходило в рамках Недели моды в Париже, публикует EOnline.

Знаменитость посетила дефиле в серебристом платье, глубокое декольте которого оголяло ее грудь. Наряд также украшали бахрома из страз и высокий разрез на подоле. В руках бизнесвумен держала зеркальный клатч, а в качестве обуви она выбрала блестящие туфли.

Известно, что показ закрывала ее старшая сестра, модель Кендалл Дженнер.

Ранее Кайли Дженнер показала фигуру в мини-юбке из ремней.

