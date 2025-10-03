Киев нашел для США канал продажи поставляемых в рамках сделки энергоресурсов

NYP: Киев предложил США продавать его ресурсы Европе и делить прибыль пополам

Киев предложил США продавать поставляемые в рамках торговой сделки энергоресурсы Европе. О найденном канале продаж со ссылкой на украинского министра энергетики Светлану Гринчук сообщает газета New York Post (NYP).

Украинские власти готовы содействовать перепродаже топлива, которое будет добыто посредством сделки по минеральным ресурсам между США и Украиной, в Европу. Прибыль от продажи украинских энергоресурсов, добытых американскими компаниями и транспортированных с помощью украинской энергоинфраструктуры, хотят делить пополам.

«Газовая и нефтяная инфраструктура Украины всегда была ключевым элементом энергетической безопасности Европы, потому что украинская территория была своего рода транзитом из России в Европу. У нас очень, очень хорошая газовая и нефтяная инфраструктура», — заявила Гринчук.

Как отмечают источники, таким образом Украина намерена вытеснить Россию с энергетического рынка Европы. Такой план в кулуарах Генассамблеи ООН озвучил постпреду США в организации Майку Уолтцу глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак

По словам президента США Дональда Трампа, отказ Европы от российских энергоресурсов является ключевым фактором в оказании давления на российского президента Владимира Путина с целью прекращения боевых действий на Украине. Американский лидер несколько недель добивается от Европейского союза отказа от российской нефти, однако против этой меры выступают Словакия и Венгрия, а также страны, не входящие в ЕС, такие как Турция и Сербия.