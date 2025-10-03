Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:52, 3 октября 2025Бывший СССР

Командиры бригады ВСУ стали раздавать своих солдат на «мясные» штурмы

РИА Новости: Командование 158-й бригады ВСУ раздает солдат на «мясные» штурмы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Командование 158-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «раздает» личный состав на доукомплектование «мясных» штурмовых групп. Об этом рассказал РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам источника, на покровское направление в распоряжение командующего штурмовыми войсками ВСУ передан 3-й механизированный батальон.

Ранее сообщалось, что пресс-службе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) ВСУ поставили задачу «любыми способами» привлечь молодых штурмовиков — в противном случае рекрутеры и пиарщики отправятся в штурмы сами. Как отмечает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север», 95-я ОДШБр ВСУ, по данным статистики, является самой «мясной» бригадой на сумском направлении, которая понесла наибольшее количество потерь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по находящемуся в полутора тысячах километрах от границы региону России

    Муж ушел от порнозвезды Бонни Блю из-за орального секса

    Раскрыт секрет безупречной чистоты в квартире

    «Настоящую военную удачу» показали на видео

    «Самая сексуальная в мире волейболистка» снялась в застегнутой на одну пуговицу блузе

    Мощное землетрясение произошло в одной стране

    Долю поддельных ювелирных изделий в России оценили

    В Евросоюзе ответили на вопрос об ограничении выдачи виз россиянам

    Страны «Большой семерки» прокредитовали Украину за счет российских активов

    Привычный напиток назвали защитником от рака печени

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости