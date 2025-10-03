Командиры бригады ВСУ стали раздавать своих солдат на «мясные» штурмы

Командование 158-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «раздает» личный состав на доукомплектование «мясных» штурмовых групп. Об этом рассказал РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам источника, на покровское направление в распоряжение командующего штурмовыми войсками ВСУ передан 3-й механизированный батальон.

Ранее сообщалось, что пресс-службе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) ВСУ поставили задачу «любыми способами» привлечь молодых штурмовиков — в противном случае рекрутеры и пиарщики отправятся в штурмы сами. Как отмечает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север», 95-я ОДШБр ВСУ, по данным статистики, является самой «мясной» бригадой на сумском направлении, которая понесла наибольшее количество потерь.