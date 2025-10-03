Экономика
3 октября 2025

Кошка оказалась в неожиданном месте и попала на видео

Спасатели четыре дня доставали кошку из стены дома в Москве
Мария Черкасова

Спасатели четыре дня доставали кошку, которая застряла в стене одного из жилых домов столицы. Об этом сообщил спасательный отряд «СпасРезерв» в Telegram-канале.

На кадрах специалисты просверлили дыру в стене ванной комнаты дома на улице Куусинена на севере столицы и извлекли животное.

Жильцы обратились к спасателям в понедельник, 29 сентября, когда услышали мяуканье за стеной. По прибытию специалисты получили доступ в квартиры на пятом и седьмом этажах, а также на чердак, но не смогли найти животное.
На следующий день к спасателям подключился представитель ГБУ «Жилищник Хорошевского района», который проверил вентиляционные шахты и обнаружил кошку на глубине 36 метров. Однако из шахты достать животное не представлялось возможным.

После этого жильцы квартиры на первом этаже, на уровне которого находилось животное, разрешили спасателям пробурить дыру в стене квартиры. Прежде чем найти кошку, спасателям пришлось сделать в стене три отверстия. В ночь на пятницу, 3 октября, животное достали и напоили водой, затем доставив в пункт размещения отряда. На утро кошку отправили в ветеринарную клинику для осмотра.

Ранее сообщалось, что кошку обнаружили среди завалов рухнувшего дома в Саратове почти через две недели после обрушения и передали хозяйке.

