Легендарный американский рэпер прилетел в Россию

Shot: Американский рэпер Тимбалэнд выступит на частном мероприятии в Москве

Легендарный американский рэпер, продюсер и автор песен Тимбалэнд (настоящее имя — Тимоти Закери Мосли) прилетел в Россию, чтобы выступить на закрытом мероприятии. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Утверждается, что концерт артиста состоится в Москве. По данным Mash, гонорар Тимбалэнда за выступление составит 500 тысяч долларов.

Тимбалэнд — четырехкратный обладатель премии «Грэмми» и основатель собственного музыкального лейбла. Наибольшую славу ему принесли совместные треки с Джастином Тимберлейком, Нелли Фуртадо, Мадонной, 50 Cent и другими популярными исполнителями.

Ранее американский рэпер Xzibit (настоящее имя — Элвин Натаниэль Джойнер IV) назвал подарком возможность выступить в Москве. Известно, что артист внес изменения в свой гастрольный график по США ради концерта в российской столице. Сольные выступления планируются 3 и 4 декабря в Москве и Санкт-Петербурге.