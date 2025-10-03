Лукашенко дал публичный совет чиновникам

Лукашенко посоветовал чиновникам меньше говорить и больше делать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал совет чиновникам во время рабочей поездки в Солигорский район. Его слова передает «БелТА».

«Надо меньше говорить, а больше делать. Это мой вам совет публичный», — посоветовал он.

По информации агентства, Лукашенко отметил особую роль глав райисполкомов. Президент Белоруссии подчеркнул, что спрос за результаты с руководства необходимо повышать.

Ранее председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова признала отсутствие у людей мотивации трудиться. Она напомнила, что Лукашенко потребовал искоренить тунеядство еще в 2020 году.