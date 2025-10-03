Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:17, 3 октября 2025Бывший СССР

Лукашенко дал публичный совет чиновникам

Лукашенко посоветовал чиновникам меньше говорить и больше делать
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал совет чиновникам во время рабочей поездки в Солигорский район. Его слова передает «БелТА».

«Надо меньше говорить, а больше делать. Это мой вам совет публичный», — посоветовал он.

По информации агентства, Лукашенко отметил особую роль глав райисполкомов. Президент Белоруссии подчеркнул, что спрос за результаты с руководства необходимо повышать.

Ранее председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова признала отсутствие у людей мотивации трудиться. Она напомнила, что Лукашенко потребовал искоренить тунеядство еще в 2020 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве задержали миллиардера Сулейманова. Его подозревают в убийствах конкурентов

    Появились подробности задержания российского миллиардера

    Популярная российская соцсеть запустила масштабный проект

    В Норвегии задержали трех немцев за запуск дронов около аэропорта

    Неопознанные дроны объявились в Бельгии

    На Западе указали на выгоду сотрудничества России и Сирии

    Десятки российских школьников подхватили острую кишечную инфекцию

    Воздушный бой в Днепропетровской области попал на видео

    Врач развеяла миф о дезодоранте

    Российский штурмовик выжил после ранения в голову на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости