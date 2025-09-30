В Белоруссии признали отсутствие у людей мотивации трудиться

Глава Совета Республики Кочанова признала нехватку у белорусов мотивации к труду

Председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова рассказала о сложностях с мотивацией к труду у граждан, несмотря на поручение президента республики Александра Лукашенко. Ее заявление опубликовано в Telegram-канале органа.

«Пока механизмы, которые позволили бы мотивировать людей к труду, до настоящего времени мы не предложили», — признала чиновница, подчеркнув, что этот вопрос по-прежнему остается актуальным.

Она напомнила, что Лукашенко потребовал искоренить тунеядство еще в 2020 году. В соответствии с его поручением уже с 1 января 2021 года все безработные должны быть трудоустроены.

«Сегодня неработающий, шатающийся человек — это не просто протестун на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления», — говорил тогда Лукашенко.

Между тем, как объяснил председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко, «не все наши неработающие граждане проявляют инициативу к активному поиску работы». При этом, возмутился чиновник, фактически люди, которые трудятся добросовестно, обеспечивают тунеядцев, пишет БЕЛТА.

Ранее Лукашенко потребовал от Национального банка и белорусских кредитных организаций в срочном порядке переломить тенденцию роста инфляции, которая уже в полтора раза выше запланированного уровня. Кроме того, он пообещал, что в этом году республика избежит дефицита картофеля.