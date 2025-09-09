Лукашенко потребовал срочно снизить инфляцию в Белоруссии

Лукашенко потребовал от национальной банковской системы остановить инфляцию

Национальный банк и белорусские банки должны в срочном порядке переломить тенденцию роста инфляции. Об этом на совещании с участием представителей банковской сферы заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Он подчеркнул, что регулятор и финансовые организации в первую очередь должны работать на поддержание ценовой стабильности, а рост в стране в полтора раза больше планов: 7,4 процента против годового целевого максимума в размере 5 процентов. Продуктовая инфляция находится на более высоких уровнях.

В июле Лукашенко объяснил рост цен на продукты питания в республике «шалостями правительства» и пригрозил чиновникам тем, что заставит их регулярно писать доклады по поводу «цены справедливости»

Речь идет о стоимости, которая устроит покупателей, продавцов и производителей. Рассуждая о таких ценах, глава республики отказывается признать, что речь идет о госрегулировании, а также подчеркнул, что в этом году подобную практику начали перенимать и в России.

По всей видимости, речь идет о долгосрочных контрактах торговых сетей с поставщиками, на которых ради сдерживания стоимости продуктов настаивает правительство.