МИД Украины попросил Запад помочь Киеву пережить зиму после атак ВС России по энергетике

Глава МИД Украины Сибига: Киеву нужна помощь Запада, чтобы пережить зиму

Киеву нужна помощь Запада, чтобы пережить зиму после российских ударов по энергетике. Об этом заявил в официальном обращении в социальной сети X глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Нам также нужна немедленная дополнительная энергетическая помощь, в том числе дополнительные объемы энергоресурсов, чтобы помочь Украине пережить четвертую военную зиму», — заявил дипломат.

Он отметил, что российская атака в ночь на 3 октября на энергетическую инфраструктуру Украины в Харьковской и Полтавской областях нанесла значительный ущерб.

Ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Украины на фоне российских атак эвакуирует учебные центры из Черниговской области вглубь страны. Причиной такого решения стал удар по учебному центру в Гончаровском, который привел к потерям среди мобилизованных.