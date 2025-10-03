Министра культуры Литвы отправили в отставку всего через неделю после назначения. Он не смог ответить на вопрос «чей Крым?»

Главу Минкульта Литвы уволили из-за отказа ответить на вопрос «чей Крым»

Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс ушел в отставку всего через неделю после назначения. Причиной послужил его ответ на вопрос «чей Крым?».

Сам чиновник прокомментировал ситуацию, заявив, что сделал это «ради семьи и с учетом позиции общества». Он подчеркнул, что хочет помогать работе правительства, а не способствовать его развалу.

Фото: @ignas_ad

Данный вопрос был задан главе Минкульта журналисткой литовского портала Lrytas. В ответ на него Адомавичюс заметил, что суть вопроса никак не связана с Министерством культуры страны. «Это провокационные вопросы, давайте даже не будем к ним подходить», — заявил литовский чиновник. Его слова вызвали резонанс среди властей.

Адомавичюс вступил в должность главы Министерства культуры 25 сентября в составе нового правительства страны от левой популистской партии «Заря Немана». При этом мнения вокруг его кандидатуры были весьма спорными — прежде чиновник занимался бизнесом по продаже макаронных изделий и не имел никакого отношения к культурной деятельности.

Премьер Литвы лично настояла на увольнении Адомавичюса

После скандального выступления Адомавичюса перед журналистами премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что у нее «лопнуло терпение». Она выступила за немедленное снятие министра культуры с его поста, сообщает портал Lryras.lt.

3 октября состоялось заседание коалиционного совета по данной теме. В рамках встречи Ругинене подчеркнула, что случившееся «совершенно неприемлемо для всей коалиции».

Кадр: @ignas_ad

Она добавила, что не может сказать, есть ли у Адомавичюса шансы занять иной пост в структуре Минкульта, поскольку сейчас власти будут заняты поиском кандидатуры на пост главы ведомства. Представитель партии «Заря Нямунаса» Робертас Пуховичюс также оценил отставку уже бывшего министра культуры, подчеркнув, что Адомавичюс хорошо справлялся со своей работой в ведомстве, так что вполне может продолжить политическую деятельность.

Нападки на Адомавичюса начались со дня его назначения

Как выяснило издание Sputnik Литва, скандалы вокруг экс-главы Минкульта Литвы начались практически с первого дня чиновника на посту. Почти сразу после этого группа активистов провела в Вильнюсе митинг против его назначения.

Организаторы крупнейшей книжной ярмарки в странах Балтии также выступили с заявлением, что не хотят видеть на мероприятии президента Литвы, премьер-министра страны Ингу Ругинене и самого Адомавичюса.

Резко на его выступление отреагировали в социал-демократической партии страны. Ее представители пристыдили Ругинене за выбор кандидатуры Адомавичюса и посоветовали ей в следующий раз уточнять позицию чиновника по статусу Крыма.