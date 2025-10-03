Минюст признал иноагентом бывшую сотрудницу Первого канала

Минюст внес в реестр иноагентов бывшую сотрудницу Первого канала Овсянникову

Минюст внес в реестр иностранных агентов бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным ведомства, Овсянникова распространяла недостоверные сведения о решениях российских властей, а также информацию, формирующую негативный образ Вооруженных сил России (ВС РФ).

Кроме того, экс-сотрудница Первого канала выступала против проведения спецоперации на Украине и участвовала в распространении сообщений и материалов иностранных агентов.

Также в реестр ведомства внесли сетевой проект «I NEWS», бывшего муниципального депутата Марию Соленову и журналиста и сценариста Григория Амнуэля.

В октябре 2022 Овсянникову признали виновной в виновной по статье Уголовного кодекса «Публичное распространение заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти». Уточнялось, что она опубликовала материалы, дискредитирующие Российскую армию.

В марте 2022 года Овсянникова неожиданно появилась в эфире программы «Время». Журналистка встала позади ведущей передачи Екатерины Андреевой и показала плакат с призывом прекратить спецоперацию на Украине. Ее привлекли к уголовной ответственности. Однако редактор Первого канала покинула Россию и была объявлена в розыск.