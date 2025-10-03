Минздрав объяснил предлагаемые изменения в систему ОМС

Минздрав: Изменения в системе ОМС создадут механизмы по защите прав людей

Законопроект, который подразумевает изменения в работе обязательного медицинского страхования (ОМС), не будет ущемлят права граждан и поможет создать дополнительные механизмы их защиты. Об этом, поясняя предлагаемые нововведения, сообщили в Минздраве, пишут «Известия».

«Предлагаемые изменения не только не ущемляют права граждан, но и создают дополнительные механизмы их защиты, способствуя повышению качества медицинских услуг в целом. Гарантированная защита прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи является приоритетным направлением государственной политики в сфере здравоохранения. Предлагаемые изменения создают дополнительные механизмы их обеспечения», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что законопроект дает главам регионов право, а не обязанность передавать функции страховых медицинских организаций территориальным фондам ОМС. Предоставление регионам возможности самостоятельно определять формат работы в сфере ОМС «создаст гибкость при реализации федеральных полномочий».

Нововведения, как утверждается, адаптируют систему ОМС под управленческие решения и повысят эффективность реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования. За территориальными фондами ОМС, в свою очередь, сохранят функционал страховых компаний, в том числе защиту граждан в сфере медицинского страхования.

О том, что Минздрав подготовил законопроект, который подразумевает серьезные изменения в работе обязательного медицинского страхования, стало известно в конце сентября. Согласно проекту, главы регионов смогут убрать из системы независимые страховые компании и отдать их функции территориальным фондам ОМС.

