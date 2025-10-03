Интернет и СМИ
11:11, 3 октября 2025Интернет и СМИ

Популярная российская соцсеть запустила масштабный проект

«Одноклассники» запускают проект ко Всемирному дню защиты животных
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Xie Jianfei / XinHua / Globallookpress.com

Соцсеть «Одноклассники» (ОК), музеи Банка России и Эрмитаж запускают проект «Сохраним наш мир», который с помощью монет разных эпох наглядно покажет связь природы и культуры. Об этом сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

Проект приурочен ко Всемирному дню защиты животных 4 октября. Эксперты-нумизматы расскажут россиянам о животных из их коллекций, что позволит пользователям познакомиться с фауной, культурными традициями, мифологией и экономикой разных народов.

Благодаря карточкам «Красная книга», пользователи ОК узнают о редких животных, находящихся под угрозой исчезновения, таких как перевязка, песчаный слепыш и других.

Научные сотрудники Эрмитажа в видеороликах рассказали о монетах с изображениями животных из собрания музея. «Зрители узнают о древнегреческих монетах, средневековом германском брактеате с гербом-соколом и современных коллекционных монетах, например, с изображением гренландского кита», — сказано в пресс-релизе.

Кроме того, в соцсети появились наборы тематических стикеров и рамок.

