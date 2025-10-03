Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:19, 3 октября 2025Экономика

Москвичам пообещали скорое потепление

Вильфанд: В воскресенье в Москве потеплеет
Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В грядущее воскресенье, 5 октября, в Москву придет потепление. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT.

По словам синоптика, циркуляция воздуха изменилась и теперь воздушные массы поступают в центр Европейской России, в том числе в Москву, с северо-востока, а не с юго-востока. Из-за этого в пятницу, 3 октября, произошел рост температуры до плюс 12-плюс 14 градусов.

«В субботу и воскресенье еще более высокие значения температуры, хотя будет больше облачности. Температура днем — плюс 14-плюс 16 градусов», — рассказал Вильфанд. Он подчеркнул, то настолько теплая погода в середине осени — редкость.

Также значительно вырастут ночные температуры. В субботу ожидается плюс 4-плюс 6 градусов, в воскресенье — плюс 6-плюс 8 градусов, в последующие дни — плюс 5-плюс 10 градусов. При этом в воскресенье может пойти небольшой дождь. Теплая погода сохранится и в первой половине следующей недели.

Ранее стало известно, что зима в 2026 году может оказаться для столичного региона более холодной, чем предыдущая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министра культуры Литвы отправили в отставку всего через неделю после назначения. Он не смог ответить на вопрос «чей Крым?»

    Назван «психотерапевт» Зеленского

    Установлен виновный в ракетно-бомбовом ударе по Мелитополю

    В России отреагировали на увольнение министра культуры Литвы после вопроса «чей Крым»

    Найден ключ к повышению болевого порога

    Кончаловский рассказал о последнем съемочном дне Добровольской

    Бывшая солистка «Фабрики» рассказала о борьбе со стрессом при помощи мычания в ванне

    Москвичам пообещали скорое потепление

    Мужчина затащил российскую школьницу в лес и надругался над ней

    Цены на популярный у россиян вид мяса достигли 65-летнего максимума

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости