Москвичам пообещали скорое потепление

Вильфанд: В воскресенье в Москве потеплеет

В грядущее воскресенье, 5 октября, в Москву придет потепление. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT.

По словам синоптика, циркуляция воздуха изменилась и теперь воздушные массы поступают в центр Европейской России, в том числе в Москву, с северо-востока, а не с юго-востока. Из-за этого в пятницу, 3 октября, произошел рост температуры до плюс 12-плюс 14 градусов.

«В субботу и воскресенье еще более высокие значения температуры, хотя будет больше облачности. Температура днем — плюс 14-плюс 16 градусов», — рассказал Вильфанд. Он подчеркнул, то настолько теплая погода в середине осени — редкость.

Также значительно вырастут ночные температуры. В субботу ожидается плюс 4-плюс 6 градусов, в воскресенье — плюс 6-плюс 8 градусов, в последующие дни — плюс 5-плюс 10 градусов. При этом в воскресенье может пойти небольшой дождь. Теплая погода сохранится и в первой половине следующей недели.

