Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:45, 3 октября 2025Интернет и СМИ

На «Госуслугах» появится новая функция

Минцифры: На «Госуслугах» можно будет сообщить о проблемах с интернетом в доме
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

На портале «Госуслуги» появится новая функция, позволяющая сообщить о проблемах с интернетом в многоквартирном доме. Об этом сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.

Сообщается, что россияне могут сообщить на портале, например, о том, что управляющая компания не дает жильцам самостоятельно выбрать интернет-провайдера.

«С помощью новой формы можно направить обращение, прикрепив документы, относящиеся к проблеме. Например, заявления, переписку с управляющей компанией, ответы ведомств и организаций», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что после того, как Минцифры получит комплект документов, то отправит их в прокуратуру.

В министерстве подчеркнули, что обращение могут рассматривать до 30 дней. Следить за тем, как меняется статус заявления, пользователи смогут в личном кабинете на «Госуслугах» или по уведомлениям на электронной почте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликована карта с городами России для ударов «дешевых» американских ракет Barracuda

    Скандальный памятник в Москве заменили «Садовой лопаткой»

    Популярная российская соцсеть запустила масштабный проект

    Орбан назвал последствие давления ЕС на Венгрию

    На «Госуслугах» появится новая функция

    В России спрогнозировали снижение безработицы

    В РФС высказались о возможном получении сборной России wild card на ЧМ-2026

    Появились подробности о сдаче ОГЭ по-новому в ряде российских регионов

    Задержанный Францией танкер продолжил путь

    Врач назвала две общие привычки долгожителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости