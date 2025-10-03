На «Госуслугах» появится новая функция

Минцифры: На «Госуслугах» можно будет сообщить о проблемах с интернетом в доме

На портале «Госуслуги» появится новая функция, позволяющая сообщить о проблемах с интернетом в многоквартирном доме. Об этом сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.

Сообщается, что россияне могут сообщить на портале, например, о том, что управляющая компания не дает жильцам самостоятельно выбрать интернет-провайдера.

«С помощью новой формы можно направить обращение, прикрепив документы, относящиеся к проблеме. Например, заявления, переписку с управляющей компанией, ответы ведомств и организаций», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что после того, как Минцифры получит комплект документов, то отправит их в прокуратуру.

В министерстве подчеркнули, что обращение могут рассматривать до 30 дней. Следить за тем, как меняется статус заявления, пользователи смогут в личном кабинете на «Госуслугах» или по уведомлениям на электронной почте.