На синагогу в Манчестере напал британец Джихад

BBC: На синагогу в Манчестере напал рожденный в Сирии британец Джихад аль-Шами

Нападение на синагогу в Манчестере совершил британец с сирийскими корнями Джихад аль-Шами. Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные полиции.

Утверждается, что аль-Шами прибыл в Великобританию в раннем детстве. Он получил британское гражданство в 2006 году, когда был несовершеннолетним.

Нападение на синагогу произошло днем 2 октября. Сначала аль-Шами совершил наезд на людей на своем автомобиле, после чего атаковал их ножом. В результате теракта не стало двух человек, еще четверо пострадали. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции Большого Манчестера.

Ранее премьер-министру Великобритании Киру Стармеру пришлось экстренно покинуть неформальный европейский саммит в Дании из-за нападения на синагогу. Он подчеркнул, что был «потрясен» этим терактом.