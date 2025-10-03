РАН: На Солнце произошел мощный выброс плазмы в сторону Земли

На Солнце произошел мощный выброс плазмы, направленный в сторону Земли. Об этом сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Около 9:00 по мск на Солнце зафиксировали сильную вспышку уровня M1.5, которую сопровождал выброс плазмы. За последние четверо суток было зарегистрировано еще несколько выбросов, однако они были направлены мимо планеты.

Последняя вспышка произошла в самом крупном из наблюдающихся сейчас на Солнце активных центров, расположенном точно на линии Солнце-Земля. По словам ученых, это фактически не оставляет плазменному облаку шансов пройти мимо планеты. Однако есть вероятность, что плазма не сможет набрать достаточную скорость, чтобы оторваться от звезды.

«Исходя из визуальных наблюдений, событие является крупным и должно в случае подтверждения его ухода от Солнца достичь планеты через 2,5 суток, во второй половине дня в воскресенье 5 октября», — написали представители лаборатории.

Ранее сообщалось, что накрывшая Землю магнитная буря затянулась — она непрерывно продолжалась трое суток.