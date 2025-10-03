Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:10, 3 октября 2025Экономика

На Солнце произошел мощный выброс плазмы в сторону Земли

РАН: На Солнце произошел мощный выброс плазмы в сторону Земли
Александра Качан (Редактор)

Фото: Nazarii_Neshcherenskyi / Shutterstock / Fotodom

На Солнце произошел мощный выброс плазмы, направленный в сторону Земли. Об этом сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Около 9:00 по мск на Солнце зафиксировали сильную вспышку уровня M1.5, которую сопровождал выброс плазмы. За последние четверо суток было зарегистрировано еще несколько выбросов, однако они были направлены мимо планеты.

Последняя вспышка произошла в самом крупном из наблюдающихся сейчас на Солнце активных центров, расположенном точно на линии Солнце-Земля. По словам ученых, это фактически не оставляет плазменному облаку шансов пройти мимо планеты. Однако есть вероятность, что плазма не сможет набрать достаточную скорость, чтобы оторваться от звезды.

«Исходя из визуальных наблюдений, событие является крупным и должно в случае подтверждения его ухода от Солнца достичь планеты через 2,5 суток, во второй половине дня в воскресенье 5 октября», — написали представители лаборатории.

Ранее сообщалось, что накрывшая Землю магнитная буря затянулась — она непрерывно продолжалась трое суток.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто имя жертвы российского миллиардера Сулейманова

    В России спрогнозировали снижение безработицы

    Популярная российская соцсеть запустила масштабный проект

    В РФС высказались о возможном получении сборной России wild card на ЧМ-2026

    Появились подробности о сдаче ОГЭ по-новому в ряде российских регионов

    Раскрыты подробности о криминальном прошлом российского миллиардера

    В России скорая помощь с пациентом врезалась в большегруз

    Задержанный Францией танкер продолжил путь

    Врач назвала две общие привычки долгожителей

    Опубликована карта с городами России для ударов «дешевых» американских ракет Barracuda

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости