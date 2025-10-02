Магнитная буря на Земле затянулась

ИКИ РАН: Магнитная буря на Земле продолжается третьи сутки

Магнитная буря, которая накрыла Землю 30 сентября, затянулась и продолжается уже третьи сутки. Об этом сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ученые рассказали, что возмущение магнитосферы держится в диапазоне G1-G3 — большую часть времени буря держится на среднем уровне с отдельными сильными пиками.

Основной фактор, который влияет на это, — исключительно высокая скорость солнечного ветра. Показатель стабильно держится около красной «экстремально высокой» границы в районе 700-800 километров в секунду, а временами показывает отдельные пики в 900 километров в секунду. «Нормальными при этом считаются значения 300-450 километров в секунду», — пояснили ученые.

По данным ИКИ РАН, магнитосфера Земли стабилизировалась, но пока находится не в спокойном состоянии, а в состоянии непрерывной бури среднего уровня. Если на Солнце в ближайшее время не произойдет крупных вспышек, геомагнитная обстановка может улучшиться в течение двух суток.

Ранее стало известно, что начавшаяся 30 сентября магнитная буря оказалась самой мощной за последние три месяца.