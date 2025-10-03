Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:46, 3 октября 2025Бывший СССР

На Украине раскрыли последствия ночных ударов ВС России

ДТЭК: В Полтавской области после ударов ВС России остановили газодобычу
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: ГСЧС Украины

В Полтавской области в результате ночных ударов Вооруженных сил (ВС) России была остановлена работа некоторых объектов газодобычи. Об этом сообщила энергокомпания ДТЭК в своем Telegram-канале.

«В результате атаки работа ряда объектов газодобычи на Полтавщине была остановлена», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в результате ракетных и дроновых ударов ВС России по Украине начались возгорания на газовых объектах в Полтавской и Харьковской областях.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna) сообщил, что ночью 3 октября по Украине был нанесен массированный комбинированный удар. Утверждается, что по военным объектам было выпущено около 300 дальнобойных ударных дронов, 17 крылатых и 7 баллистических ракет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это станет точкой невозврата». В Китае назвали решение Трампа, способное развязать войну между Россией и США

    В России начались перебои с поставками купленного на бирже топлива

    В России готовился теракт против полицейских

    Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

    Раскрыта стоимость самой дорогой усадьбы в Москве

    Трамп захотел помощи бизнеса в вопросе завершения шатдауна

    Миллионы туристов отдохнули летом на главном российском курорте богачей

    Военный высказался о роли Великобритании в ударах по России

    Россиянка попала под следствие за укол своему новорожденному сыну

    Похищение со стрельбой юной россиянки попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости