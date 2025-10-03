Бывший СССР
09:58, 3 октября 2025Бывший СССР

Стали известны подробности ночного удара по объектам на Украине

После ракетных ударов ВС РФ по Украине начались возгорания на газовых объектах
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

После ракетных и дроновых ударов Вооруженных сил (ВС) России по Украине начались возгорания на газовых объектах. Об этом сообщают авторы Telegram-канала «Изнанка».

Сообщается о возгораниях на одном объекте в Полтавской области и на трех в Харьковской. «Пока что все выглядит так, что сегодняшние удары наносились преимущественно по газовому промыслу Украины», — сообщают авторы канала.

Ранее начальник Полтавской областной военной администрации (ОВА) Владимир Когут сообщал о повреждении в Полтавской области энергетической инфраструктуры в результате массированного удара ВС России. Об ударе объявлялось накануне.

