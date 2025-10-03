Бывший СССР
В Полтавской области повреждена энергоинфраструктура после массированного удара

Полтавская ОВА сообщила о повреждении энергоинфраструктуры после удара ВС России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

В Полтавской области Украина повреждена энергоинфраструктура после массированного удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации (ОВА) Владимир Когут в своем Telegram-канале.

Когут сообщил о повреждении нескольких объектов энергоинфраструктуры в области в результате массированного удара ВС России в ночь на 3 октября. По словам главы Полтавской ОВА, спасательные службы в настоящий момент работают над ликвидацией последствий.

Каких-либо дополнительных подробностей чиновник не привел.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил о массированном ударе по Украине. На момент написания новости налет продолжается.

