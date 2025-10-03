Из жизни
20:39, 3 октября 2025

Наркотики на 1,5 миллиарда рублей спрятали среди дынь

В Испании полицейские нашли наркотики на €16 миллионов среди дынь
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: Jam Press / Policía Nacional

В Испании задержали партию наркотиков из Марокко весом более девяти тонн. Об этом сообщает Need To Know.

Крупную партию марихуаны обнаружили сотрудники полиции на окраине города Малага. 272 тюка с наркотиком находились в грузовике-рефрижераторе, который сопровождали две легковые машины. Упаковки с марихуаной были спрятаны среди дынь, которые прибыли на пароме из Танжера в тот же день.

В результате операции задержали шесть человек. Общий вес марихуаны составил более 9,3 тонны. Полицейские заявили, что партию наркотиков могли сбыть как минимум за 16 миллионов евро (1,5 миллиарда рублей).

Как сообщил представитель испанской полиции, грузовик был задержан еще 10 сентября, однако информацию об этом обнародовали только 30-го. Груз марихуаны начали отслеживать еще на территории Марокко.

Ранее сообщалось, что в Колумбии полицейские поймали наркоторговца Робинсона Зулуага Арройо, известного как Эль Локо. По данным следствия, мужчина скармливал своих жертв крокодилам.

.
