13:21, 3 октября 2025Ценности

Названы главные ошибки при выборе одежды на собеседование в офис

Психолог Сик: Белая одежда ассоциируется с работой в больнице, а не в офисе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: insta_photos / Shutterstock / Fotodom  

Психолог Джордж Сик и специалист по дресс-коду Джулиан Нельсон назвали главные ошибки при выборе одежды на собеседование. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

В первую очередь эксперты отметили белую одежду, поскольку она ассоциируется с работой в больнице, а не в офисе. Кроме того, на ней могут быть видны пятна.

Собеседники издания также посоветовали не надевать на встречу с потенциальным работодателем вещи со сложными узорами и яркими принтами. Вдобавок они рекомендовали отказаться от неудобной обуви и кроссовок. «Отполированная и правильно подобранная обувь сигнализирует о готовности кандидата», — пояснил Нельсон.

Также на собеседование не стоит надевать длинные серьги, массивные кольца и умные часы. Последний аксессуар, по словам экспертов, создает впечатление, что будущий работник не до конца вовлечен в беседу с руководством.

В заключение Сик и Нельсон упомянули набитую различными вещами сумку. «Выпуклая грязная сумка намекает на наличие дезорганизации у человека», — уточнил Нельсон.

В июле прошлого года стилисты модного бренда Blake Mill и психолог Джоанна Караманис назвали лучшие цвета в одежде для удачного собеседования.

