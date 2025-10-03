Россия
13:10, 3 октября 2025Россия

Названы цели массированного удара по украинским объектам

Минобороны: ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 3 октября нанесли массированный удар по украинским объектам. Подробности об атаке журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Атаки наносились по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также объектам газовой и энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали их работу. В оборонном ведомстве добавили, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

