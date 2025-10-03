Нимайер: Объединение Германии создало не свободную страну, а вассала США

Объединение ФРГ и ГДР в 1990 году не создало свободную Германию, а лишь усилило вассальную зависимость страны от США и открыло путь к расширению НАТО на восток. Об этом заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в интервью РИА Новости.

«Это величайшая афера в истории. Объединение создало не свободную и суверенную Германию, а сохранила вассальное для США, оккупированное государство», — сказал он.

По его словам, Штаты продолжили использовать Германию в качестве своей военной базы во всех недавних конфликтах, включая боевые действия на Украине. Нимайер подчеркнул, что без объединения Германии Польша, Румыния, Болгария и другие страны Восточной Европы никогда не стали бы членами НАТО.

Ранее Нимайер заявил, что лидеры США обманули президента СССР Михаила Горбачева в 1990 году, пообещав не расширять НАТО на восток после объединения Германии. Политик подчеркнул, что о выходе американских войск из Западной Германии «не идет и речи».