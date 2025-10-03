Мир
01:37, 3 октября 2025Мир

В Германии обвинили США в обмане Горбачева

Нимайер: США обманули Горбачева обещанием не расширять НАТО
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Anna Ross / dpa / Global Look Press

Лидеры США обманули президента СССР Михаила Горбачева в 1990 году, пообещав не расширять НАТО на восток после объединения Германии. С таким обвинением выступил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в интервью РИА Новости.

«Все расширение НАТО, которое произошло с тех пор, шло вразрез с этими обещаниями. Так что да, полагаю, Горбачева обманули. Он, на мой взгляд, наивно не потребовал этого на бумаге», — сказал он.

Политик подчеркнул, что инфраструктура альянса стала появляться на территории бывшей ГДР вопреки договору «Два плюс четыре» от 1990 года, а о выходе США из Западной Германии «не идет и речи». «У них в стране 32 военные базы», — подчеркнул он.

Ранее Нимайер заявил, что власти Германии попытаются представить как угрозу слова российского президента Владимира Путина об ответе Москвы на милитаризацию Европы. «Берлин попробует исказить эти слова», — высказался он.

