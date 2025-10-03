В Германии прокомментировали слова Путина об ответе РФ на милитаризацию Европы

Нимайер: Власти Германии попытаются представить заявление Путина как угрозу

Власти Германии попытаются представить как угрозу слова российского президента Владимира Путина об ответе Москвы на милитаризацию Европы. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Президент [Путин] высказался очень прямолинейно. Он абсолютно логично говорит, что будет ответ на любые провокации. Но Берлин попробует исказить эти слова, представить как угрозу», — высказался Нимайер.

По его мнению, власти ФРГ могли бы воспользоваться ими же придуманной «российской угрозой» как поводом для ужесточения давления на оппозицию, возвращения призыва в армию или для наращивания выпуска военной продукции на некогда гражданских предприятиях.

Ранее Путин назвал украинский конфликт болью и для украинцев, и для русских. По словам главы государства, украинская трагедия — один из примеров последствий «западной дипломатии монолога».