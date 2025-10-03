Наука и техника
Новая PlayStation появилась в продаже

Консоль PS5 Pro новой ревизии появилась в продаже в Европе
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: Sony

Японская компания Sony начала продажи обновленной PlayStation 5 Pro. На это обратил внимание известный инсайдер billbil-kun.

Выход новой ревизии PS5 Pro автор предсказал в конце сентября. Тогда он заметил, что Sony получила сертификацию на модель CFI-7121 в Японии. В начале октября новая флагманская приставка стала доступна для покупки. Так, игровой девайс появился в продаже во французском Amazon и онлайн-магазинах в Испании и Бельгии.

Инсайдер обратил внимание, что Sony пока не анонсировала выпуск новой приставки. Судя по всему, это произойдет в ближайшие дни. Автор billbil-kun подчеркнул, что появившаяся в европейской продаже PS5 Pro сохранила тот же дизайн, что и оригинальная модель. Скорее всего, никаких внешних изменений или новых аксессуаров консоль не получила.

При этом ранее автор предсказывал, что консоль получит новый геймпад DualSense со сменным аккумулятором. Также он предполагал, что приставка может получить уменьшенный накопитель. Однако, судя по описанию, PS5 Pro новой ревизии имеет те же два терабайта встроенной памяти, что и оригинальная модель. Стоимость Pro-модели тоже осталась на прежнем уровне — 799 евро (77 тысяч рублей).

29 сентября стало известно, что корпорацию EA (Electronic Arts), которая выпускает и издает видеоигры, приобрели за 55 миллиардов долларов. Фирму купил консорциум, состоящий из инвестиционной компании Silver Lake, Суверенного фонда Саудовской Аравии и Affinity Partners.

