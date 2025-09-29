Наука и техника
Создателя Fifa, Battlefield и The Sims продали за 55 миллиардов

Андрей Ставицкий
Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Корпорацию EA (Electronic Arts), которая выпускает и издает видеоигры, приобрели за 55 миллиардов долларов. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

Своим сообщением EA подтвердила ходящие в деловой среде слухи. Отмечается, что было достигнуто соглашение о продаже фирмы консорциуму, состоящих из инвестиционной компании Silver Lake, Суверенного фонда Саудовской Аравии и Affinity Partners. Покупатели приобретут 100 процентов акций EA — она уйдет с биржи и станет частной компанией.

«Сделка откроет перед EA уникальные возможности для объединения физических и цифровых возможностей, повышения вовлеченности болельщиков и создания новых возможностей для роста», — отмечается в сообщении. EA известна в качестве разработчика и издателя игры серий Battlefield, Need for Speed, The Sims, Medal of Honor. Также в ее портфель входят спортивные симуляторы — EA Sports FC (ранее известная под названием FIFA), Madden NFL, NBA Live, NHL и EA Sports UFC.

Сделка была одобрена советом директоров EA. Стороны ожидают, что она будет закрыта в первом квартале 2027 финансового года — после проверки сделки антимонопольными регуляторами. Отдельно подчеркивается, что штаб-квартира EA останется в Калифорнии, а компанией продолжит управлять Эндрю Уилсон.

В конце лета студия EA раскрыла детали о новой игре серии Battlefield. Релиз сетевого шутера состоится 10 октября, стоимость тайтла составит минимум 70 долларов (5,8 тысяч рублей).

