Орбан заявил о нежелании венгров разделить судьбу Украины

Орбан заявил, что Венгрия не хочет разделить судьбу Украины

Венгры не хотят разделить судьбу Украины и жертвовать своими жизнями ради ее интересов. На это указал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает государственный секретарь по международным коммуникациям и связям в его офисе Золтан Ковач на странице в социальной сети Х.

«Мы не хотим разделить судьбу [Украины]. (...) Если мы примем Украину [в Европейский союз], мы окажемся в состоянии войны с Россией», — заявил он.

По словам Виктора Орбана, венгерский народ не готов оказаться в одном объединении с украинцами. Тем не менее в Венгрии признают, что Украина ведет «героическую борьбу», но вступление в нее чревато серьезными последствиями для самих венгров. В любом случае для правительства страны приоритетом остаются жизни собственных граждан, заключил премьер-министр.

Ранее Виктор Орбан возмутился планами Евросоюза в отношении России. По его мнению, европейские страны ведут разрушительную политику.