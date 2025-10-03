Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:12, 3 октября 2025Наука и техника

Открыт способ ускорить восстановление кишечника

Nature: Аминокислота цистеин усиливает регенерацию кишечника после повреждений
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Массачусетского технологического института и Гарвардской медицинской школы выяснили, что обычная аминокислота цистеин способна усиливать регенерацию кишечника после повреждений. Работа опубликована в журнале Nature.

Эксперименты на мышах показали: при дополнительном поступлении цистеина в организм активнее работают стволовые клетки кишечника, отвечающие за обновление тканей. Этот эффект связан с тем, что цистеин запускает синтез коэнзима A в эпителиальных клетках, что, в свою очередь, стимулирует особую популяцию CD8+ T-клеток выделять молекулу IL-22.

Материалы по теме:
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025

IL-22 действует как «сигнал восстановления», помогая стволовым клеткам быстрее делиться и заживлять повреждения слизистой оболочки кишечника. При блокировке этого пути или удалении соответствующих иммунных клеток эффект цистеина исчезал, что подтвердило ключевой механизм работы.

Авторы отмечают, что открытие обеспечивает возможность создания диетических стратегий для ускорения регенерации кишечника после воспалений или химиотерапии. Простая пищевая добавка может стать новым инструментом для поддержки здоровья кишечника и лечения заболеваний, связанных с его повреждением.

Ранее ученые доказали, что комбинация куркумина и триптофана значительно эффективнее защищает кишечник от воспаления, чем каждая добавка отдельно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США могут поставить Украине ракеты Barracuda. До каких российских городов они способны долететь?

    Раскрыта новая схема ударов ВС России по энергообъектам на Украине

    Звезда «Один дома» стал инвалидом

    Пожилой россиянин полгода насиловал 10-летнюю дочь своего знакомого

    Российскому миллиардеру Сулейманову дважды понадобился врач в МВД

    В российской школе произошел потоп из фекалий

    Появились новые данные об отравившихся суррогатным алкоголем россиянах

    В российском городе расправились с матерью и ее сыном

    Польша раскрыла бенефициара восстановления Украины

    Легенда хип-хопа прилетел в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости