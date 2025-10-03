Переставшего дышать российского бойца СВО реанимировали на борту самолета

Российские медики на борту самолета реанимировали переставшего дышать бойца специальной военной операции (СВО) на Украине. Спасших военнослужащего врачей наградили в Красноярском крае, пишет «Комсомольская правда».
Как пишет издание, во время рейса Красноярск — Москва одному из пассажиров стало плохо. У мужчины произошла остановка дыхания. Откликнувшиеся оказать ему помощь специалисты около получаса пытались стабилизировать состояние россиянина — в частности, ему дали необходимые препараты и провели сердечно-легочную реанимацию.
Пациентом оказался ветеран СВО. Награды за его спасение вручили начальнику отдела Минздрава Ольге Рахманкуловой и неврологу из Зеленогорска Галине Чепрасовой.
Ранее сообщалось, что хирурги достали из участника СВО осколок размером с ладонь и таким образом спасли ему жизнь.