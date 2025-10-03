Россия
12:59, 3 октября 2025

Переставшего дышать российского бойца СВО реанимировали на борту самолета

В Красноярском крае наградили медиков за спасение бойца СВО на борту самолета
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: NataliAlba / Shutterstock / Fotodom

Российские медики на борту самолета реанимировали переставшего дышать бойца специальной военной операции (СВО) на Украине. Спасших военнослужащего врачей наградили в Красноярском крае, пишет «Комсомольская правда».

Как пишет издание, во время рейса КрасноярскМосква одному из пассажиров стало плохо. У мужчины произошла остановка дыхания. Откликнувшиеся оказать ему помощь специалисты около получаса пытались стабилизировать состояние россиянина — в частности, ему дали необходимые препараты и провели сердечно-легочную реанимацию.

Пациентом оказался ветеран СВО. Награды за его спасение вручили начальнику отдела Минздрава Ольге Рахманкуловой и неврологу из Зеленогорска Галине Чепрасовой.

Ранее сообщалось, что хирурги достали из участника СВО осколок размером с ладонь и таким образом спасли ему жизнь.

