Певица Ханна раскрыла правду о пластике

Певица Ханна рассказала, что посещает косметолога каждые 3-4 месяца

Российская певица и фотомодель Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) раскрыла правду о пластике. Соответствующий комментарий приводит Telegram-канал «Звездач».

34-летняя исполнительница рассказала, что посещает косметолога каждые 3-4 месяца. При этом за один визит она стремится выполнить все возможные процедуры. «Я даже не знаю, что я делаю, я просто приезжаю к своей подруге, у нее своя клиника, я говорю: "Мне нужно все"», — призналась звезда.

В то же время знаменитость подчеркнула, что боится вмешательств из-за боли. «Я вообще боюсь всего, что касается косметологии, это все укалывать, это очень больно. Я периодически делаю косметологические процедуры — для меня это максимально больно», — заявила она.

В августе Ханна позировала в бикини у бассейна. Знаменитость собрала волосы, надев также солнцезащитные очки и множество золотых украшений.