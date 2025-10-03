Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:26, 3 октября 2025Ценности

Певица Ханна раскрыла правду о пластике

Певица Ханна рассказала, что посещает косметолога каждые 3-4 месяца
Екатерина Ештокина

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Российская певица и фотомодель Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) раскрыла правду о пластике. Соответствующий комментарий приводит Telegram-канал «Звездач».

34-летняя исполнительница рассказала, что посещает косметолога каждые 3-4 месяца. При этом за один визит она стремится выполнить все возможные процедуры. «Я даже не знаю, что я делаю, я просто приезжаю к своей подруге, у нее своя клиника, я говорю: "Мне нужно все"», — призналась звезда.

Материалы по теме:
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022
Из мира Барби Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
Из мира БарбиНекоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
19 января 2018

В то же время знаменитость подчеркнула, что боится вмешательств из-за боли. «Я вообще боюсь всего, что касается косметологии, это все укалывать, это очень больно. Я периодически делаю косметологические процедуры — для меня это максимально больно», — заявила она.

В августе Ханна позировала в бикини у бассейна. Знаменитость собрала волосы, надев также солнцезащитные очки и множество золотых украшений.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо одно из главных последствий конфискации активов России. Чем это обернется для Евросоюза?

    Российского миллиардера Сулейманова арестовали по делу о расправе

    Назван процент непьющих россиян

    В Норвегии закрыли дело о якобы связанной с Россией кибератаке

    В сети раскритиковали внешность 56-летней Кэтрин Зеты-Джонс на новых фото

    Артемий Лебедев дал россиянам совет о колбасе и чае

    Сбившего российского байкера водителя Rolls-Royce выпустили из СИЗО

    Разлив нефти поставил под угрозу краснокнижных животных в российском регионе

    Чулпан Хаматову призвали определиться с позицией

    Прожившая восемь лет в индийской пещере россиянка вернулась домой с детьми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости