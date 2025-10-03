Силовые структуры
16:44, 3 октября 2025Силовые структуры

По факту крушения самолета в Красноярском крае возбудили дело

В Красноярском крае возбудили дело по факту крушения самолета Ан-2
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Красноярском крае возбудили дело по факту крушения самолета Ан-2. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Возбуждено уголовное дело по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности смерть более двух лиц») УК РФ. На место инцидента выдвинулись следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ан-2 потерпел крушение в Ермаковском районе Красноярского края, двое человек получили несовместимые с жизнью травмы.

По данным 112, авиакатастрофа произошла рядом с воинской частью. Ан-2 следовал из села Верхнеусинское в Шушенское соседнего района и принадлежал ООО «Борус». О причинах падения самолета на данный момент информации нет.

Также сообщалось, что появилось фото с места крушения Ан-2.

