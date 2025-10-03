Путешествия
Популярный альпинист полез на отвесную скалу после закрытия сезона, сорвался и не выжил

NYP: Альпинист из Аляски сорвался с горы Эль-Капитан в США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Опытный скалолаз полез на отвесную скалу в национальном парке США и не выжил. Об этом сообщило издание The New York Post (NYP).

По данным источника, 1 октября популярный на Аляске альпинист Балин Миллер отправился на вершину горы Эль-Капитан в парке Йосемити и сорвался вниз. Высота, которую планировал покорить мужчина, составляет 915 метров.

Уточняется, что несчастный случай с Миллером произошел в первый день после закрытия сезона. Службы национальных парков Соединенных Штатов остановили работу центров для посещений, но «в целом» остались доступны туристам. За лето 2025 года в Йосемити не выжили три человека, включая Миллера.

Ранее сообщалось, что туристка отправилась в поход по природному парку Йосемити в США с возлюбленным и друзьями. Когда компания шла по популярной у путешественников тропе через рощу с гигантскими секвойями, несколько ветвей рухнули на женщину.

