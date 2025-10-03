Силовые структуры
20:53, 3 октября 2025

Порвавшие российский паспорт матерщинники попали на видео

СК возбудил дело против юношей из Челябинска, порвавших паспорт РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Челябинске следователи возбудили уголовное дело в отношении троих юношей, которые порвали российский паспорт и сняли видео. Они в отделе полиции принесли свои извинения, видео опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

На кадрах молодые люди объясняют, что были пьяны, матерились и разорвали недействительный паспорт гражданина России. Задержанные раскаиваются в своем поступке.

Им вменили надругательство над Государственным гербом Российской Федерации, сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России. Юношам, проживающим в Челябинской области, от 18 лет до 21 года.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина порвал нижнее белье, сжег паспорт и занялся самоудовлетворением.

