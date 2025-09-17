Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:39, 17 сентября 2025Россия

Москвич получил 15 суток за онанизм в метро

В Москве мужчину арестовали на 15 суток за онанизм на станции метро «Саларьево»
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Москве мужчину арестовали на 15 суток за онанизм на станции метро «Саларьево». Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

По данным издания, горожанин получил такое наказание после того, как, прикрывшись курткой, начал трогать свой половой орган в вестибюле столичной подземки. Это заметили другие пассажиры и вызвали полицию.

На суде житель Москвы признал свою вину и попросил не назначать ему штраф. К нему прислушались и назначили наказание в виде ареста.

До этого стало известно, что мужчина мастурбировал на проезжей части возле аэропорта Шереметьево.

Очевидцы тогда поделились, что горожанин порвал нижнее белье, сжег паспорт и занялся самоудовлетворением. Прохожие вызвали к аэропорту сотрудников правоохранительных органов и медиков.

Еще раньше в Ростове-на-Дону застали мужчину за мастурбацией рядом с церковью.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров предупредил о результате попыток «соблазнить» Путина условиями по Украине

    В России увидели исполнение предсказание Жириновского о Польше

    Крупный арсенал изъяли у замглавы района Татарстана

    Песков анонсировал международный разговор Путина

    Кремль высказался о внесении Путиным в Совфед кандидатуры председателя Верховного суда

    Песков ответил на вопрос о новой встрече Путина и Трампа

    Бывшая жена телеведущего Ивлева подала на него в суд из-за долгов по алиментам

    В Госдуме поддержали круглогодичный призыв в армию

    В Кремле объяснили появление Путина в военной форме

    Песков прокомментировал поездку Путина на военный полигон

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости