Москвич получил 15 суток за онанизм в метро

В Москве мужчину арестовали на 15 суток за онанизм на станции метро «Саларьево». Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

По данным издания, горожанин получил такое наказание после того, как, прикрывшись курткой, начал трогать свой половой орган в вестибюле столичной подземки. Это заметили другие пассажиры и вызвали полицию.

На суде житель Москвы признал свою вину и попросил не назначать ему штраф. К нему прислушались и назначили наказание в виде ареста.

До этого стало известно, что мужчина мастурбировал на проезжей части возле аэропорта Шереметьево.

Очевидцы тогда поделились, что горожанин порвал нижнее белье, сжег паспорт и занялся самоудовлетворением. Прохожие вызвали к аэропорту сотрудников правоохранительных органов и медиков.

Еще раньше в Ростове-на-Дону застали мужчину за мастурбацией рядом с церковью.