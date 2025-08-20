Москвич устроил сеанс мастурбации на проезжей части

Житель Москвы мастурбировал на проезжей части возле аэропорта Шереметьево

Житель Москвы устроил сеанс мастурбации на проезжей части возле аэропорта Шереметьево. Действия мужчины попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва».

На представленном ролике видно, как обнаженный мужчина стоит на дороге. Мимо него проносятся автомобили.

Очевидцы рассказали, что горожанин порвал нижнее белье, сжег паспорт и занялся самоудовлетворением. Прохожие вызвали к аэропорту сотрудников правоохранительных органов и медиков.

До этого сообщалось, что в Ростове-на-Дону застали мужчину за мастурбацией рядом с церковью. Происходящее увидел прохожий, схватил мужчину и повел к своей машине. Позже хулигана передали полицейским.

Еще раньше таксист занялся мастурбацией рядом с детской школой искусств в Московской области.