12:15, 3 октября 2025Россия

Поселение в России осталось без главы после проведения выборов

Избранная главой Амбарнского поселения кандидатка Свирская отказалась от поста
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Карелии избранная главой Амбарнского сельского поселения кандидатка Вероника Свирская отказалась от поста. В результате населенный пункт остался без главы, пишет политолог Анатолий Цыганков в «Дзен».

Согласно информации на сайте администрации Лоухского района, в выборах главы образования участвовали два кандидата, что является обязательным минимумом: учитель театрального центра в Петрозаводске Вероника Свирская, представляющая «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость», а также москвичка Анастасия Макарова, выдвинутая партией «Зеленые».

По словам Цыганкова, ни один из кандидатов не имеет никакого отношения к Амбарному, а Макарова о поселении узнала только после партийной командировки.

По результатам голосования, москвичка набрала 45 голосов, а жительница Петрозаводска — 244. Однако победившая кандидатка решила отказаться от должности. Таким образом, населенный пункт остался без главы. Дата следующих выборов пока не назначена.

Ранее глава города Березовского Свердловской области Евгений Писцов проиграл выборы 35 летней Маслаковой, которая является супругой его же водителя. В результате женщина оспорила свою победу в суде. В июле депутаты городской Думы вновь переизбрали Писцова на его должность мэра.

