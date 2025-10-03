Появились официальные данные о жертвах авиакатастрофы в российском регионе

МАК: Два человека стали жертвами крушения Ан-2 в Красноярском крае

Информация о двух жертвах крушения Ан-2 в Красноярском крае подтвердилась. Официальные данные появились на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Как стало известно, самолет, выполнявший коммерческий рейс авиакомпании «Борус», упал в районе поселка Танзыбей. Обе жертвы — пилоты. Воздушное судно полностью разрушено.

Причины авиакатастрофы пока неизвестны. В МАК добавили, что для расследования происшествия сформирована специальная комиссия.

Ранее в сети появилось первое фото с места крушения. На снимке видно искореженное от удара о землю воздушное судно и сломанные деревья.

О падении Ан-2 в Красноярском крае стало известно днем 3 октября. По неподтвержденным официально данным, самолет рухнул рядом с воинской частью.