Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:58, 3 октября 2025Россия

Появились официальные данные о жертвах авиакатастрофы в российском регионе

МАК: Два человека стали жертвами крушения Ан-2 в Красноярском крае
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Западно-Сибирская транспортная прокуратура»

Информация о двух жертвах крушения Ан-2 в Красноярском крае подтвердилась. Официальные данные появились на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Как стало известно, самолет, выполнявший коммерческий рейс авиакомпании «Борус», упал в районе поселка Танзыбей. Обе жертвы — пилоты. Воздушное судно полностью разрушено.

Причины авиакатастрофы пока неизвестны. В МАК добавили, что для расследования происшествия сформирована специальная комиссия.

Ранее в сети появилось первое фото с места крушения. На снимке видно искореженное от удара о землю воздушное судно и сломанные деревья.

О падении Ан-2 в Красноярском крае стало известно днем 3 октября. По неподтвержденным официально данным, самолет рухнул рядом с воинской частью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министра культуры Литвы отправили в отставку всего через неделю после назначения. Он не смог ответить на вопрос «чей Крым?»

    Российского миллиардера Сулейманова доставили в суд

    Агата Муцениеце раскрыла вес во время беременности

    Названо условие взлета мировых цен на нефть до 200 долларов

    Владельцам собак напомнили о требовании использовать намордник в ряде мест

    В Армении посадили священника за призыв к захвату власти

    Глава Минфина США накричал на премьера Украины

    Минюст признал иноагентом бывшую сотрудницу Первого канала

    Средняя максимальная ставка по вкладам упала еще сильнее

    Пушилин рассказал о сроках восстановления Артемовска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости