Пожаловавшийся на маленькую пенсию Лоза высказался о своих гонорарах

Лоза заявил, что стоимость его выступления зависит от возможностей заказчика
Ольга Коровина

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал сообщения о крупных гонорарах за его выступления. Музыкант опроверг эту информацию в разговоре с сайтом «Страсти».

До этого продюсер Сергей Дворцов заявил, что Лоза зарабатывает до двух миллионов рублей за частное выступление. В ответ артист уточнил, что на самом деле стоимость зависит «от возможностей заказчика».

«В бард-кафе, где люди берут одно пиво на весь вечер, ни о каких миллионах разговор не идет», — пояснил Лоза.

В то же время автор хита «Плот» добавил, что его работа «должна оплачиваться соответствующе», если заказчиками являются обеспеченные люди, а до площадки придется долго добираться.

Ранее Лоза заявил, что ему урезали пенсию. По словам артиста, из социальных выплат исключили надбавки. Теперь сумма его пенсии не превышает 16 тысяч рублей, из-за чего музыканту приходится больше работать.

