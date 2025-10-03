Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:06, 3 октября 2025Экономика

Предсказано обрушение одного из рынков энергоносителей

FT: США собрались перегрузить мировой рынок сжиженного природного газа
Кирилл Луцюк

Фото: Joel Angel Juarez / Reuters

Политика властей США может обернуться обрушением мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ). Об этом предупредило британское издание Financial Times (FT).

Как гласит опубликованный им материал, к такому развитию событий приведет форсированное увеличение экспорта СПГ из США. Лишь за последний месяц там одобрили запуск трех новых терминалов. До конца 2025 года могут заработать еще пять. В результате Соединенные Штаты смогут больше чем вдвое нарастить поставки этого энергоносителя на внешний рынок.

Однако аналитики полагают, что такие действия сомнительны с точки зрения экономической целесообразности. Такую точку зрения в частности высказал руководитель британской энергетической компании Shell Ваэль Саван. В свою очередь, шеф TotalEnergies Патрик Пуянне поставил под вопрос тот факт, что американцы найдут в мире достаточно рынков сбыта.

По словам министра энергетики США Кристофера Райта, Европейский союз уже пообещал США к концу 2026 года полностью прекратить закупки российского газа в любом виде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министра культуры Литвы отправили в отставку всего через неделю после назначения. Он не смог ответить на вопрос «чей Крым?»

    Одна из самых красивых россиянок рассказала о мечте купить микроавтобус

    Стали известны подробности о продаваемой за миллиарды рублей усадьбе в Москве

    Премьер Украины рассказала о «немного поколебленном» доверии Запада

    Видео спуска Кейт Миддлтон на шпильках по трапу стало вирусным в сети

    Зеленский позвонил африканскому лидеру и попросил о личной встрече

    Канадец из клуба КХЛ рассказал о выставляющих русских не в лучшем свете соотечественниках

    Мерц посетовал из-за слабеющей притягательности Запада

    В Госдуме ответили на слухи о радикальном изменении позиции окружения Трампа по России

    Предсказано обрушение одного из рынков энергоносителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости